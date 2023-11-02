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Суд перенес рассмотрение дела поджигателя Корана Журавеля на 16 ноября

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Суд в Грозном отложил рассмотрение дела в отношении обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде Никиты Журавеля на 16 ноября. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило «Известиям» правительство Висаитовского районного суда.

«В режиме видеоконференцсвязи допрошены два свидетеля по уголовному делу, другие свидетели и потерпевшие не явились. Судебное заседание отложено на 16.11.2023 в 10:30», — проинформировали в суде.

В качестве свидетелей выступили имам волгоградской соборной мечети Ильяс Бектемиров и журналист Иван Богданов. Последний обнаружил видео с сожжением в Telegram-канале. Рассмотрение дела перенесли из-за неявки еще двух свидетелей и потерпевших, которыми выступают 13 имамов мечетей в Грозном.

Сам Журавель в ходе заседания суда сообщил, что изучает Коран. По его словам, он изучает Священное Писание, чтобы понять, как сильно оскорбил чувства верующих. Он также еще раз принес извинения мусульманам.

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Ранее, 13 октября, суд продлил на полгода арест Журавелю. В ходе заседания обвиняемый частично признал свою вину.

Инцидент с сожжением Священного Писания произошел 4 мая. Журавель сжег Коран возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. Происходящее он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал на интернет-портале, подконтрольном центру информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После этого в России в отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч.2 ст.148 УК РФ).

Позднее, 13 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, поручено Следственному комитету Чечни, где Журавель и будет отбывать наказание.

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