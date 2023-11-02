Суд перенес рассмотрение дела поджигателя Корана Журавеля на 16 ноября

Суд в Грозном отложил рассмотрение дела в отношении обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде Никиты Журавеля на 16 ноября. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило «Известиям» правительство Висаитовского районного суда.

«В режиме видеоконференцсвязи допрошены два свидетеля по уголовному делу, другие свидетели и потерпевшие не явились. Судебное заседание отложено на 16.11.2023 в 10:30», — проинформировали в суде.

В качестве свидетелей выступили имам волгоградской соборной мечети Ильяс Бектемиров и журналист Иван Богданов. Последний обнаружил видео с сожжением в Telegram-канале. Рассмотрение дела перенесли из-за неявки еще двух свидетелей и потерпевших, которыми выступают 13 имамов мечетей в Грозном.

Сам Журавель в ходе заседания суда сообщил, что изучает Коран. По его словам, он изучает Священное Писание, чтобы понять, как сильно оскорбил чувства верующих. Он также еще раз принес извинения мусульманам.

Ранее, 13 октября, суд продлил на полгода арест Журавелю. В ходе заседания обвиняемый частично признал свою вину.

Инцидент с сожжением Священного Писания произошел 4 мая. Журавель сжег Коран возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. Происходящее он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал на интернет-портале, подконтрольном центру информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После этого в России в отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч.2 ст.148 УК РФ).

Позднее, 13 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, поручено Следственному комитету Чечни, где Журавель и будет отбывать наказание.