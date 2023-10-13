Суд продлил на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Журавелю
Суд продлил на полгода арест Никите Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде. Заседание суда состоялось в пятницу, 13 октября, в Висаитовском районном суде Грозного.
Обвиняемый частично признал свою вину.
«Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было», — передает ТАСС слова Журавеля.
Очереденое судебное заседание назначено на 24 октября.
Инцидент с сожжением Священного Писания произошел 4 мая. Журавель сжег Коран возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. Происходящее он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал на интернет-портале, подконтрольном центру информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ).
После этого в России в отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ).
Позднее, 13 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, поручено Следственному комитету Чечни, где Журавель и будет отбывать наказание.