Анджелина Джоли раскритиковала удары Израиля по сектору Газа

Голливудская актриса, экс-посол доброй воли ООН Анджелина Джоли 1 ноября открыто поддержала палестинцев и раскритиковала действия Израиля, заявив, что власти еврейского государства бомбят невинных жителей сектора Газа, превращая анклав в открытое захоронение.

В свете атаке лагеря беженцев Джабалия актриса заявила, что израильская армия намерено наносит удары по населению, которое оказалось в ловушке. Она указала, что мировая общественность просто наблюдает за этим процессом.

«Газа уже почти два десятилетия является тюрьмой под открытым небом и быстро превращается в массовую могилу. 40% убитых — ни в чем не повинные дети. На глазах у всего мира и при активной поддержке многих правительств миллионы палестинских гражданских лиц подвергаются коллективному наказанию и дегуманизации, и все это в нарушение международного права, лишаясь продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи», — написала она на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

По оценке Джоли, мировые лидеры, которые отказываются требовать прекращения огня и препятствуют Совету Безопасности ООН в остановке кровопролития, становятся соучастниками этих преступлений.

25 октября Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, в котором призывалось к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект не набрал необходимых девяти голосов за из 15. Против него выступили США и Великобритания, еще девять воздержались.

Позднее, 27 октября, Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая также призывает к немедленному перемирию. За нее проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, среди которых США, Австрия, Чехия и др., еще 45 воздержались. В свою очередь, Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.

Тем временем число жертв в палестинском анклаве выросло до 9061, в их числе 3760 детей и 2326 женщин. Число раненых достигло 32 тыс. человек.

Ранее, 31 октября, Al Jazeera со ссылкой на МВД Палестины сообщил, что более 100 человек погибло и около 300 ранены в связи с ударом ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.