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Правозащитники подтвердили применение Израилем фосфорных боеприпасов

Amnesty International: Израиль применял фосфорные боеприпасы в Газе и Ливане
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Правозащитная организация Amnesty International подтвердила, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором в секторе Газа и Ливане. Об этом 2 ноября сообщила старший советник по кризисным ситуациям организации Донателла Ровера в интервью Sky News. Беседа опубликована на странице телеканала в соцсети X (бывш. Twitter).

«Мы проверили видеоролики, на которых видно, как артиллерийские снаряды с белым фосфором взрываются над Газой и Ливаном. Мы поговорили с врачами, которые занимались лечением девяти пострадавших на юге Ливана», — заявила Ровера.

Доказательства применения фосфорных снарядов Израилем неопровержимы, добавила она. По ее словам, израильская сторона, так же как и палестинское движение ХАМАС, не соблюдает международное право.

В результате израильских «неизбирательных и непропорциональных» бомбардировок погибли тысячи детей, отметила Ровера.

«Поразительно видеть бездействие международного сообщества перед лицом катастрофы и гуманитарного кризиса такого масштаба», — заключила представитель организации.

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Ранее, 26 октября, глава дипмиссии Палестины в ООН Женеве Ибрагим Крайши заявил, что Израиль применил запрещенный белый фосфор при ударах по сектору Газа. Данный факт также подтвердила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

В этот же день военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны и полковник в отставке Юрий Кнутов, рассказал «Известиям» об опасности применения боеприпасов с белым фосфором. По его словам, такие боеприпасы вызывают страшные ожоги, прожигающие человеческое тело насквозь. Кроме того, из-за высокой температуры горения белый фосфор способствует воспламенению других горючих веществ, вызывая пожары.

До этого, 10 октября, палестинское движение ХАМАС также сообщало о применении Израилем запрещенных фосфорных бомб и фугасных снарядов в районе Аль-Карама в секторе Газа.

Применение фосфорных боеприпасов против мирного населения запрещено Женевской конвенцией. Однако США и Израиль отказались подписать протокол 1977 года, в котором запрещается применение снарядов с белым фосфором на территориях, где могут находиться мирные жители.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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