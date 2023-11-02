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Не по-соседски: Пакистан депортирует афганских нелегалов

Мероприятия должны были завершиться до 1 ноября
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/The Norwegian Refugee Council
Процедура принудительной высылки нелегальных афганских мигрантов с территории Пакистана продолжается. Люди покидают республику самостоятельно, несогласных отправляют в пункты временного размещения. Как развивается ситуация — в фотогалерее «Известий»
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/Fayaz Aziz
По официальным данным, на территории Пакистана находится около 4,4 млн беженцев из Афганистана
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/The Norwegian Refugee Council
Нелегальных мигрантов насчитывается порядка 1,7 млн человек
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/Saeed Ali Achakzai
На фото — Ворота дружбы у пограничного перехода «Чаман» вдоль пакистано-афганской границы
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/Akhtar Sooomro
Большая часть нелегалов проникла на территорию Пакистана в 1980-х годах
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/Akhtar Sooomro
Многие люди бежали от гражданской войны, некоторые боятся преследования талибов (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность)
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: Global Look Press/dpa/Nabila Lalee
Афганская семья у руин разрушенного бульдозерами поселка
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/Akhtar Sooomro
Женщина ждет родственников на автобусной остановке в городе Карачи перед депортацией
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/Akhtar Sooomro
Власти Пакистана намеревались выслать нелегальных мигрантов до начала ноября, однако процедуру пришлось продлить на неопределенный срок
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/The Norwegian Refugee Council
Колонна депортируемых мигрантов в пограничном пункте в городе Торхам
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/Naseer Ahmed
Нелегалов, у которых при задержании не было документов, отправляют на регистрацию в пункты временного размещения
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI
Центр добровольной репатриации под патронажем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в городе Азахель
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Пакистан депортирует нелегальных мигрантов из Афганистана
Фото: REUTERS/The Norwegian Refugee Council
Депортируемым мигрантам выдают гуманитарную помощь
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