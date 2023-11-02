Правительство решило продлить трассу М-12 «Восток» до Тюмени

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении трасы М-12 «Восток» до Тюмени. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба правительства России.

Маршрут трассы в официальных документах будет обозначаться как Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.

Ее продление будет обеспечено за счет включения в состав участков автодорог Казань – Дюртюли, Ачит – Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень, а также строящегося участка Дюртюли – Ачит.

Работы по продлению М-12 «Восток» в основном будут состоять из реконструкции действующего полотна, что позволит завершить его в 2024 году.

Также в правительстве решили, что трасса А-375 между Хабаровском и Находкой утратит название «Восток», а маршрут дороги М-7 «Волга» будет определен как Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань.

8 сентября президент России Владимир Путин приехал в Нижегородскую область, чтобы провести церемонию открытия участка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Его протяженность составила 415 км. Участок связал между собой Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Скоростная трасса М-12 «Восток» строится в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Первоначально она должна была связать Екатеринбург и Казань с Москвой скоростным маршрутом. Строительство планируют закончить до конца 2024 года. Трасса до Арзамаса открылась 8 сентября, с опережением графика.