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Украинскому блогеру сожгли дом и машину в Швейцарии

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Фото: commons.wikimedia.org/Alec Soth
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Блогеру Станиславу Домбровскому из Одессы сожгли дом и машину в Швейцарии. Об этом 2 ноября он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сам Домбровский связал данный инцидент со своей борьбой с наркокартелем.

«Вот плата за правду о наркокартеле и украинской власти», — написал он.

Кроме того, Домбровский записал видео, на котором он перечислил возможных причастных к поджогу своего дома. Среди них — начальник контрразведки Украины Александр Поклад, а также Егор Буркин, которого блогер назвал главой наркокартеля.

Как сообщил 31 октября источник «РИА Новости» в силовых структурах РФ, Буркин является главой организованной преступной группировки «Химпром», создавшей сеть распространения наркотиков. Собеседник агентства рассказал, что для прикрытия Буркин привлек к своей деятельности правоохранителей из офиса генерального прокурора Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и других государственных структур.

Ранее, 24 октября, дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали «коктейлями Молотова». Как заявил сам блогер, данное нападение было связано с видеороликом на его YouTube-канале о незаконном обороте наркотиков на территории Украины.

Всего в сторону дома блогера было запущено шесть бутылок с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже, 25 октября, газета El Pais сообщила, что Шарий, которому в июле на Украине заочно были предъявлены обвинения в госизмене, неоднократно получал угрозы в свой адрес, в том числе от украинских неонацистских группировок.

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