Израиль потребовал от Чили и Колумбии осудить ХАМАС

Власти Израиля требуют от Колумбии и Чили осудить действия палестинского движения ХАМАС и не следовать за Венесуэлой и Ираном в данном вопросе. Об этом 1 ноября сообщило агентство Bloomberg.

«Израиль призывает Колумбию и Чили открыто осудить террористическую организацию ХАМАС, которая убивала и похищала младенцев, детей, женщин и стариков», — сказано в сообщении.

Как отмечается, Израиль ожидает от Колумбии и Чили, что они поддержат право государства на защиту своих граждан, а также призовут к освобождению всех похищенных.

Кроме того, израильская сторона выразила надежду, что Колумбия и Чили не будут вставать в один ряд с Венесуэлой и Ираном в поддержке ХАМАС.

1 ноября Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля для консультаций по ситуации в секторе Газа. Чилийская сторона отметила, что причиной такого решения являются «нарушения международного гуманитарного права», а колумбийская обвинила Израиль в «резне палестинского народа».

31 октября правительство Боливии заявило о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Боливия осудила агрессивные действия Тель-Авива в секторе Газа и назвала их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

30 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна начала третий этап войны с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Израиль не согласится на прекращение огня, так как это будет означать, что страна сдалась перед «терроризмом и варварством».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.