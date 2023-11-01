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Глава МИД Ирана заявил о риске расширения конфликта на Ближнем Востоке

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Конфликт между Палестиной и Израилем может расшириться дальше на Ближний Восток, если не прекратить боевые действия против населения сектора Газа. Об этом 1 ноября заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Если военные действия против беззащитного народа Газы не будут немедленно прекращены, существует риск расширения масштабов войны и конфликта в регионе в любой момент», — приводятся слова министра в Telegram-канале иранского дипведомства.

Кроме того, глава МИД Ирана отметил, что ответственны за последствия эскалации США и Израиль.

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Ранее, 30 октября, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что своими действиями Соединенные Штаты могут обострить конфликт до крупной войны, которая приведет к уничтожению еврейского государства. Он добавил, что напряженные отношения США с некоторыми государствами на Ближнем Востоке могут привести к катастрофическим последствиям в данной ситуации.

Портал Axios написал 29 октября, что администрация американского президента Джо Байдена готовится к расширению конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа на весь Ближний Восток, а также уделяет особое внимание защите своих военных в регионе. По словам источников портала, спецслужбы еврейского государства предполагают увеличение интенсивности атак группировки «Хезболла» из Ливана, поддерживаемой Ираном. Уточняется, что это может произойти из-за действий израильской армии в секторе Газа.

До этого, 28 октября, Абдоллахиян заявил, что новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю. Он отметил, что Соединенным Штатам следует решить, хотят ли они обострения войны.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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