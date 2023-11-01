Реклама
Прямой эфир
Мир
ООН сообщила о прибытии в Газу 59 фур с гумпомощью 31 октября
Политика
Новый посол Турции в России приступил к исполнению своих обязанностей
Мир
Глава МИД Ирана заявил о риске расширения конфликта на Ближнем Востоке
Общество
Суд отказался заочно арестовать Толоконникову за оскорбление чувств верующих
Мир
В украинском Закарпатье отказались переименовать улицу Первомайскую
Мир
Болгария может оспорить право собственности РФ на Русскую церковь в Софии
Общество
Мать запершего в машине в центре Москвы кота рассказала о сыне
Экономика
Аналитик допустил рост биткоина до $150 тыс. к 2025 году
Мир
Командующий дивизией ЦАХАЛа заявил о нахождении ее сил у «ворот города Газа»
Экономика
В Минпромторге заявили о росте ассортимента российского вина в 10 раз
Мир
На Украине ликвидировали крупную схему выезда уклонистов за границу
Спорт
Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на Олимпиаде
Общество
1 ноября к газотранспортной системе подключили объекты в 18 регионах России
Сюжет:

Экс-советник Кучмы допустил гражданскую войну на Украине из-за Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине начнется гражданская война из-за Зеленского
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине может начаться гражданская война из-за нынешней политики киевского режима и провалов украинских войск на фронте. Об этом 1 ноября заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды, судебная ветвь власти полностью подчинена [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его компании, прокуратура, другие структуры», — сказал он на своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, всё это и отсутствие успехов украинской армии на фронте может привести к гражданской войне. Он также выразил мнение, что ближе к зиме уровень доверия граждан Украины к Зеленскому упадет на фоне холода и нехватки продовольствия.

«В Киеве сейчас нацистский режим, где оппозиционных политиков убивают»
Бывший украинский премьер Николай Азаров — о поиске альтернативы Зеленскому, ситуации в зоне СВО и возможности переговоров

Ранее, 18 октября, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер отметил, что Зеленский либо погибнет на Украине, либо попытается сбежать оттуда. По словам Риттера, даже если Зеленский сбежит из страны, украинцы будут его ненавидеть за огромные потери в конфликте с Россией.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, украинские войска так и не достигли успехов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023