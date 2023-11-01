На Украине может начаться гражданская война из-за нынешней политики киевского режима и провалов украинских войск на фронте. Об этом 1 ноября заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды, судебная ветвь власти полностью подчинена [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его компании, прокуратура, другие структуры», — сказал он на своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, всё это и отсутствие успехов украинской армии на фронте может привести к гражданской войне. Он также выразил мнение, что ближе к зиме уровень доверия граждан Украины к Зеленскому упадет на фоне холода и нехватки продовольствия.

Ранее, 18 октября, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер отметил, что Зеленский либо погибнет на Украине, либо попытается сбежать оттуда. По словам Риттера, даже если Зеленский сбежит из страны, украинцы будут его ненавидеть за огромные потери в конфликте с Россией.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, украинские войска так и не достигли успехов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.