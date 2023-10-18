Президент Украины Владимир Зеленский либо погибнет в стране, либо попытается сбежать оттуда. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в среду, 18 октября.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что украинскому лидеру решать, какой из двух вариантов он выберет.

По словам Риттера, даже если Зеленский сбежит из страны, украинцы будут его ненавидеть за огромные потери в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на линии фронта, их армия всё больше оттесняется на запад.

«Русские сейчас уничтожают остатки украинских военных. ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не будет», — заключил экс-разведчик США.

До этого, 16 октября, бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что украинские войска уже потеряли две армии, а сейчас теряют третью, пока пытаются прорваться через оборону российских войск. Он отметил, что Зеленскому не стоило верить западным странам, которые уверяли его в безусловной поддержке ВСУ до «победного конца».

В тот день президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, ВСУ так и не достигли успехов.

Еще в конце сентября Риттер предположил, что Зеленский может умереть до момента подписания акта о капитуляции Киева. В то же время Западу он посоветовал смириться с невозможностью победить РФ руками Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.