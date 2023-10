Президент Украины Владимир Зеленский может умереть до момента подписания акта о капитуляции Киева. Об этом 28 сентября заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Для него всё кончено, а тот, кто придет на его место, будет за столом переговоров», — сказал Риттер.

Бывший разведчик уверен в способности Москвы подписать мирное соглашение на своих условиях.

В тоже время Западу он посоветовал смириться с невозможностью победить Россию руками Украины.

Ранее, 30 сентября, Риттер говорил о том, что по окончании специальной военной операции правительство Украины перестанет существовать. В этом, по его словам, и заключается смысл денацификации.

Он отметил, что стратегическое поражение этого государства неизбежно и определенно должно произойти. По его мнению, Украина сама это сделала с собой.

29 сентября Риттер написал в социальных сетях, что встреча Зеленского с высокими представителями НАТО свидетельствует о скором крахе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что чиновники из Североатлантического альянса отказались от идеи поощрения присоединения конфликтующей страны к блоку, а самой украинской нации наступил конец. Встреча прошла в Киеве 28 сентября.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.