Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что правительство Украины в лице администрации президента страны Владимира Зеленского перестанет существовать по окончании специальной военной операции.

По мнению Риттера, именно в этом заключается смысл денацификации. Так, по его словам, Украина продолжает поощрять и восхвалять нацизм, что подтверждает чествование бывшего украинского националиста Ярослава Хунки в канадском парламенте 23 сентября.

«Нацисты вернулись! Нужно закончить это дело (истребить нацизм. — Ред.), начатое русскими дедами. <…> Вот чем сейчас занимаются в России», — рассказал он в интервью Джеффу Норману в программе Ask the Inspector в субботу, 30 сентября.

Ранее, 29 сентября, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что Зеленский начинает надоедать миру, потому что даже его сторонникам приходит понимание того, что такой дорогой и затяжной конфликт не может существовать в долгосрочной перспективе.

До этого, 27 сентября, обозреватель Том Мокаитис в статье для The Hill указал, что всё больше доноров Украины заявляет об усталости от конфликта и всё больше людей выступает против поддержки Киева.

Тогда же Politico писала, что западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и всё больше устают от украинского конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.