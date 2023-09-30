Стратегическое поражение Украины неизбежно. Такое заявление 29 сентября сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Стратегическое поражение украинских войск? Искоренение бандеровской структуры, которая управляет Украиной? Уничтожение украинской нации? Да, это неизбежно, но так не должно было произойти. Вы сами сделали это с собой», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Таким комментарием Риттер ответил на ранее опубликованный комментарий оборонного ведомства Украины.

«Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно», — написали в украинском минобороны, не уточняя, о чем именно идет речь.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен. По его словам, в среднем за один день в плен добровольно сдаются от двух до пяти бойцов Украины.

До этого, 27 сентября, сообщалось, что порядка 10 тыс. боевиков ВСУ уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга».

26 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление Украины захлебнулось, так как страна несет большие потери и разрушает свою инфраструктуру.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также подчеркнул отсутствие значимых результатов украинского контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».