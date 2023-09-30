Реклама
Прямой эфир
Мир
В США представили проект бюджета без помощи Украине
Общество
Стали известны подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова
Мир
Эксперт назвал стремление ФРГ поставить Taurus Украине «ходом ва-банк»
Мир
В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американских наемников
Общество
СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере
Политика
Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 30 сентября
Мир
При обрушении шахты в Зимбабве погибли минимум шесть человек
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя
Мир
На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
Мир
Более 100 тыс. человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха
Мир
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Мир
Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы
Сюжет:

Экс-разведчик США заявил о неизбежности стратегического поражения Украины

Экс-разведчик США Риттер: стратегическое поражение Украины неизбежно
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стратегическое поражение Украины неизбежно. Такое заявление 29 сентября сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Стратегическое поражение украинских войск? Искоренение бандеровской структуры, которая управляет Украиной? Уничтожение украинской нации? Да, это неизбежно, но так не должно было произойти. Вы сами сделали это с собой», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Таким комментарием Риттер ответил на ранее опубликованный комментарий оборонного ведомства Украины.

«Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно», — написали в украинском минобороны, не уточняя, о чем именно идет речь.

Ударными темпами: сколько западной техники и арсеналов уничтожено за неделю
Украинская ПВО не может противостоять российским ракетам

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен. По его словам, в среднем за один день в плен добровольно сдаются от двух до пяти бойцов Украины.

До этого, 27 сентября, сообщалось, что порядка 10 тыс. боевиков ВСУ уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга».

26 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление Украины захлебнулось, так как страна несет большие потери и разрушает свою инфраструктуру.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также подчеркнул отсутствие значимых результатов украинского контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023