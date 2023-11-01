Политолог назвал тревожным сигналом отзыв посла Иордании из Израиля

Отзыв посла Иордании из Израиля является тревожным сигналом. Об этом «Известиям» 1 ноября заявил политолог Юрий Светов.

Ранее в среду в МИД Иордании сообщили об отзыве своего посла в Израиле в знак протеста действиям еврейского государства в противостоянии с палестинским движением ХАМАС. Глава дипведомства Айман ас-Сафади указал, что посол вернется только тогда, когда закончатся боевые действия и гуманитарный кризис в Газе.

«Я бы сказал, что это для Израиля такой тревожный сигнал, потому что именно заключение мирных соглашений с Иорданией имело огромное значение для Израиля в его попытках нормализовать отношения с соседями. Ведь сектор Газа, который сейчас является таким центром противоречий, это была территория, которая принадлежала Королевству Иордании, и в результате переговоров, которые были проведены, Иордания отказалась от своих прав на сектор Газа, и он стал частью палестинской автономии», — рассказал Светов.

Политолог также подчеркнул, что всё это время Израиль опирался на опыт отношений с Иорданией в целях нормализации своих отношений с арабскими соседями, однако высокомерное поведение руководства еврейского государства привело к такому шагу со стороны королевства.

«Достаточно такое высокомерное, я бы употребил это слово, поведение руководства Израиля в этом конфликте, их убежденность, что полная правота на их стороне и они могут делать всё что хотят, а остальные должны поддерживать их, привела к этому осложнению обстановки», — резюмировал Светов.

Ранее в этот день президент Чили Габриэль Борич заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультации из-за атак по сектору Газа. Такое же решение приняли и власти Колумбии, о чем сообщил президент Густаво Петро.

За день до этого, 31 октября, замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за действий в секторе Газа. Мамани указал, что Боливия осуждает агрессивные действия Израиля в анклаве и считает их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

30 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что страна начала третий этап войны с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Израиль не согласится на прекращение огня, так как это будет означать, что страна сдалась перед «терроризмом и варварством».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.