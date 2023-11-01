Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на Олимпиаде

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о том, что фигуристка Александра Трусова после второго места на Олимпийских играх 2022 года кидалась в нее коньками в раздевалке. В этом она призналась в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

По словам Тутберидзе, Трусова полагала, что если «соберет свою произвольную программу», то победит. Тренер предположила, что спортсмены не понимают, что где-то во время выступления может «слететь уровень», оценка может быть занижена даже за четвертные прыжки.

«Она считала, что короткая (программа) не важна — если она так откатает, то она олимпийская чемпионка. Я не ожидала такой реакции? Ну, это же прям Сашка. Она меня еще и пихала, толкала, а потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, а я буду уворачиваться», — отметила тренер.

Тутберидзе добавила, что ее подопечная просила не упрощать ей программу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Она стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Также она обладательница бронзовой медали чемпионата мира и двух чемпионатов Европы.

В июне олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова и вице-чемпионка Игр Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон.

По данным ВЦИОМ, который в январе текущего года спросил у россиян, кто является самой успешной отечественной спортсменкой, по 2% назвали имена Щербаковой и Трусовой: они оказались на четвертом месте рейтинга.