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Россияне назвали лучшую спортсменку по итогам 2022 года

Россияне назвали фигуристку Валиеву спортсменкой 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россияне назвали самую успешную отечественную спортсменку по итогам 2022 года. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг спортсменов прошедшего года возглавила победительница командного турнира Олимпийских игр в Пекине фигуристка Камила Валиева.

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Имя юной фигуристки назвали 7% опрошенных россиян. На втором месте в рейтинге находится трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов (5%). Третья строчка досталась хоккеисту Александру Овечкину (4%). По 2% назвали имена олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой и вице-чемпионки Игр фигуристки Александры Трусовой.

«В ответах россиян отмечается некоторый перекос в пользу фигуристов — в общей сложности бывших и действующих чемпионов в этом виде спорта назвали 14%», — резюмируют авторы исследования.

ВЦИОМ также пояснил, что вероятность попадания спортсменов в рейтинг зависит от их достижений на крупнейших соревнованиях. Так, пять раз данный список возглавлял двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко (2006–2007, 2012–2014). В 2018 году на первой строчке оказалась олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова, спустя два года россияне назвали самым успешным спортсменом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

25 декабря сообщалось, что фигуристка Валиева выступила в образе Уэнсдей из одноименного сериала Netflix на показательных прокатах чемпионата России, которые проходили в Красноярске. Накануне после показа произвольной программы стало известно, что по итогам двух дней соревнований в женском одиночном катании спортсменка заняла второе место с результатом 247,32 балла. Победу одержала Софья Акатьева (249,74), третьей стала Елизавета Туктамышева (241,72).

До этого, 23 октября, Валиева рассказала, что читала много негативных сообщений о своих тренерах и самой себе после допингового скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка добавила, что ей при этом важнее мнение только ее тренеров и людей, которые ее окружают. Как отметила Валиева, она «не цветочек, чтобы всем нравиться».

Скандал вокруг россиянки на Олимпиаде в Пекине разгорелся из-за микродозы препарата «Триметазидин» в ее допинг-пробе, взятой до начала соревнований в декабре 2021 года. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной Олимпийского комитета России по фигурному катанию в командном турнире 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.

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