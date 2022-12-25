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Камила Валиева выступила в образе из сериала «Уэнсдей» на чемпионате России
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Камила Валиева выступила в образе из сериала «Уэнсдей» на чемпионате России

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российская фигуристка Камила Валиева выступила в образе Уэнсдей из одноименного сериала Netflix на показательных прокатах чемпионата России, которые проходят в Красноярске 25 декабря.

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Для своего номера спортсменка примерила парик и черное пышное платье, которое носила героиня сериала, снятого Тимом Бертоном. Свое выступление фигуристка начала еще за бортом катка, после чего вышла на лед.

Накануне фигуристки показали произвольные программы. По итогам двух дней соревнований в женском одиночном катании Валиева заняла второе место с результатом 247,32 балла.

Победу одержала Софья Акатьева (249,74), третьей стала Елизавета Туктамышева (241,72).

30 ноября Netflix сообщил, что сериал «Уэнсдей» побил рекорд стримингового сервиса по просмотрам в англоязычном сегменте. Он превзошел достижение четвертого сезона «Очень странных дел», набрав 341,2 млн часов просмотров после премьеры 23 ноября.

Сериал является спин-оффом оригинальной истории. Картина рассказывает о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс — Уэнсдей, которая учится в академии Nevermore. Там при помощи своих экстрасенсорных способностей ей предстоит расследовать таинственное убийство, связанное с прошлым ее семьи.

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