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Сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» побил рекорд сервиса Netflix по просмотрам

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Фото: Netflix
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Сериал режиссера Тима Бертона «Уэнсдэй» побил рекорд стримингового сервиса Netflix по просмотрам в англоязычном сегменте. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили представители сервиса в Twitter.

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«Сериал с Дженной Ортегой, спродюсированный Тимом Бертоном, Алом Гофом и Майлсом Милларом, стал номером один в 81 странах, побив рекорд четвертого сезона «Очень странных дел», — говорится в заявлении Netflix.

Отмечается, что проект набрал 341,2 млн часов просмотров после премьеры 23 ноября. Эти цифры, как отметили в Netflix, означают, что первые серии «Уэнсдэй» посмотрели более 50 млн семей.

Netflix опубликовал на YouTube первый трейлер сериала 17 августа. Многосерийная лента основана на истории о семейке Аддамс.

Сериал является спин-оффом оригинальной истории. Картина расскзывает о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс — Уэнсдей, которая учится в академии Nevermore. Там при помощи своих экстрасенсорных способностей ей предстоит расследовать таинственное убийство, связанное с прошлым ее семьи.

Главную роль в сериале исполнила Дженна Ортега, известная по второму сезону сериала «Ты». В роли Мортиши Аддамс выступила Кэтрин Зета-Джонс.

30 мая компания Netflix официально подтвердила отключение сервиса на территории России. До этого стриминговый сервис перестал работать в России без включенного VPN.

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