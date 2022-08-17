Вышел дебютный тизер сериала «Уэнсдей» Тима Бертона

Netflix опубликовал на YouTube первый трейлер предстоящего сериала «Уэнсдей» (Wednesday). Многосерийная лента основана на истории о семейке Аддамс. Режиссером выступил Тим Бёртон, известный по таким фильмам как «Битлджус», «Бэтмен» (1989 год), «Сонная лощина» и «Крупная рыба».

Сериал станет спин-оффом оригинальной истории. Картина расскажет о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс — Уэнсдей, которая учится в академии Nevermore. Там при помощи своих экстрасенсорных способностей ей предстоит расследовать таинственное убийство, связанное с прошлым ее семьи.

Главную роль в сериале исполнила Дженна Ортега, известная по второму сезону сериала «Ты». В роли Мортиши Аддамс выступила Кэтрин Зета-Джонс.

«Уэнсдей» выйдет на Netflix осенью. Количество эпизодов в сериале пока не раскрыто.

11 августа стало известно, что писателя Джорджа Мартина отстранили от съемок финала «Игры престолов». Как рассказал сам Мартин, причина такого решения для него загадка. Он добавил, что конец книжной саги будет отличаться от финального сезона сериала.