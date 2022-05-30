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Netflix подтвердил отключение сервиса на территории России

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Фото: Global Look press/Valentin Wolf
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Компания Netflix официально подтвердила отключение сервиса на территории России. Об этом в понедельник, 20 мая, компания сообщила французскому агентству AFP.

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Представитель компании назвал меру реализацией ухода с российского рынка. По его словам, сервис ждал окончания действия всех подписок, ранее оформленных российскими пользователями.

27 мая стриминговый сервис перестал работать в России без включенного VPN. Ранее его необходимо было активировать только для продления подписки.

Тогда на портале DTF предположили, что перебои связаны с попыткой полного отключения России от сервиса. Там также добавили, что частично сложности с работой сайта наблюдаются в Канаде и Австралии.

О намерении Netflix приостанавить работу на территории РФ стало известно 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.

21 апреля сообщалось о разработке в Госдуме законопроекта, который позволит оставить фильмы и музыку из недружественных стран с помощью принудительной лицензии.

Как отмечается, в настоящее время в Гражданском кодексе такой механизм есть, однако он распространяется только на патенты.

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