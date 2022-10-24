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Валиева рассказала о негативных сообщениях в адрес себя и своих тренеров

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Фигуристка Камила Валиева рассказала, что читала много негативных сообщений о своих тренерах и самой себе после допингового скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как рассказала спортсменка 23 октября, подобные заявления в интернете повлияли на ее эмоциональный фон во время выступления на первом этапе Гран-при России в Москве, когда она заплакала на контрольных прокатах.

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«Эмоционально... Не то чтобы мне плохо или тяжело, просто на прокатах это нахлынуло. Мне было нормально. Я читала много хейта в отношении тренеров и себя, так что оставим это. В первый раз тяжелее любую программу катать, ты в первый раз ее проживаешь, а когда накатываешь, уже спокойнее», — цитирует Валиеву «Спорт-экспресс».

Спортсменка добавила, что ей при этом важнее мнение только ее тренеров и людей, которые ее окружают. Как отметила Валиева, она «не цветочек, чтобы всем нравиться».

Новая произвольная программа фигуристки посвящена как раз событиям на Олимпиаде в Китае. И, по ее словам, она готова катать эту же программу и дальше.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Валиева стала победительницей в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конек Москвы». За произвольную программу 23 октября спортсменка получила 160,74 балла. По сумме двух выступлений 16-летняя фигуристка набрала 244,66 балла.

В мужском одиночном катании первый этап Гран-при России выиграл фигурист Дмитрий Алиев. За короткую и произвольную программы Алиев набрал суммарно 273,63 балла.

24–25 сентября в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России, в которых Валиева приняла участие. Это был неофициальный старт, но на нем состоялся первый смотр новых программ фигуристов.

Скандал вокруг россиянки на Олимпиаде в Пекине разгорелся из-за микродозы препарата «Триметазидин» в ее допинг-пробе, взятой до начала соревнований в декабре 2021 года. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.

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