Фигурист Алиев победил на первом этапе Гран-при России

Фигурист Дмитрий Алиев выиграл первый этап Гран-при России в мужском одиночном катании. Соревнования состоялись 23 октября на московской арене «Мегаспорт».

За короткую и произвольную программы Алиев набрал суммарно 273,63 балла.

На втором месте с 258,20 балла расположился Глеб Лутфуллин, а на третьем — Александр Самарин, получивший 257,43 балла.

Ранее лидировавший после короткой программы Михаил Коляда смог занять только четвертое место, так как несколько раз упал в ходе произвольной части программы.

В женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России победу одержала Камила Валиева.

Следующий этап российского Гран-при пройдет с 28 по 30 октября в Сочи.