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Фигуристки Трусова и Щербакова не попали в список кандидатов в сборную РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова и вице-чемпионка Игр фигуристка Александра Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон. Это 5 июня следует из списков кандидатов в российскую команду на 2023/24 год, опубликованных на сайте Министерства спорта РФ.

Причины отсутствия имен фигуристок в списках не уточняются.

Среди кандидатов в сборную числятся выступающие в одиночном катании Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.

Среди мужчин зарегистрированы Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

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По данным ВЦИОМа, который в январе этого года спросил у россиян, кто является самой успешной отечественной спортсменкой, по 2% назвали имена Щербаковой и Трусовой: они оказались на четвертом месте рейтинга.

Первое место заняла фигуристка Камила Валиева (7%). На втором месте в рейтинге находится трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов (5%).

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