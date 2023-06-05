Фигуристки Трусова и Щербакова не попали в список кандидатов в сборную РФ

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова и вице-чемпионка Игр фигуристка Александра Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон. Это 5 июня следует из списков кандидатов в российскую команду на 2023/24 год, опубликованных на сайте Министерства спорта РФ.

Причины отсутствия имен фигуристок в списках не уточняются.

Среди кандидатов в сборную числятся выступающие в одиночном катании Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.

Среди мужчин зарегистрированы Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

По данным ВЦИОМа, который в январе этого года спросил у россиян, кто является самой успешной отечественной спортсменкой, по 2% назвали имена Щербаковой и Трусовой: они оказались на четвертом месте рейтинга.

Первое место заняла фигуристка Камила Валиева (7%). На втором месте в рейтинге находится трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов (5%).