Замгенсека ООН назвал зверством удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал зверством израильский удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Его заявление опубликовано 1 ноября на сайте управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Это лишь последнее злодеяние, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», — заявил он по итогам двухдневного визита в Израиль и в палестинский анклав.

Гриффитс добавил, что отчаяние населения региона уже ощутимо. По его словам, более 200 грузовиков, которые к настоящему времени пересекли границу сектора после кропотливых переговоров, приносят некоторое облегчение, но этого недостаточно.

«Нам нужно, чтобы воюющие стороны согласились на паузу в боевых действиях. Это единственный реальный вариант доставки гуманитарной помощи в Газу прямо сейчас», — добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что десятки человек погибли в результате повторной бомбардировки израильской армией жилого квартала лагеря беженцев Джабалия. Есть опасения, что жертв после удара будет больше, так как лагерь переполнен сотнями перемещенных лиц.

В этот же день боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев.

Днем ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия.

Позднее в тот день представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован. В свою очередь, ХАМАС опровергло утверждения ЦАХАЛ относительно присутствия одного из его лидеров в лагере.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.