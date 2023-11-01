В Турции заявили о готовности выступить гарантом урегулирования в Газе

Турция готова стать гарантом урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом 1 ноября заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

«Мы готовы выступить гарантом урегулирования», — сказал он журналистам после переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Фидан также заявил о недопустимости двойных стандартов при решении палестинской проблемы, как это было с Украиной.

«Не может быть разных стандартов для Украины и Газы. Если мы хотим установления справедливого мира, должны действовать принципиально и взвешенно», — сказал турецкий дипломат.

Помимо этого, глава МИДа назвал недопустимым распространение палестинского конфликта на Сирию.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что США и Израиль обсуждают возможность отправки миротворческих сил в сектор Газа после ликвидации радикального движения ХАМАС. Также идет разговор о постановке анклава под временный контроль ООН.

17 октября Фидан также сообщил о готовности Турции выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения.

До этого, 13 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном заявлял, что завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно только путем создания двух государств. Он призвал западные страны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.