Врач назвал причины длительной температуры в 37 градусов

Температура тела, которая колеблется в диапазоне от 37,1 до 38 градусов, называется субфебрильной. Она может быть вариантом нормы или симптомом заболеваний, в том числе опасных для жизни, рассказал «Известиям» 1 ноября врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

В первую очередь он отметил, что нормальная температура тела — это необязательно 36,6. Она может колебаться в диапазоне в несколько десятых градуса в зависимости от особенностей организма, времени суток и ряда других факторов. К примеру, температура 37 градусов — индивидуальная норма для некоторых людей.

«Однако и у людей с нормой 36,6 градуса температура тела не статична и колеблется в течение суток. Утром она обычно минимальная, а затем постепенно нарастает и достигает максимальных значений к вечеру. Это связано с гормональными колебаниями в течение суток, цель которых — регулировать циклы сна и бодрствования», — пояснил Денис Банный.

У женщин, по словам специалиста, температура тела может меняться в зависимости от фазы менструального цикла, что также связано с гормональными изменениями. В первой половине цикла базальная температура тела (измеряется сразу после пробуждения) обычно немного ниже. После овуляции начинается вторая фаза цикла, во время которой базальная температура может повышаться на 0,3–0,5 градуса. Если беременность не наступает, температура тела снова возвращается к своим обычным показателям. Если же беременность наступила, повышенная температура сохраняется.

«Помимо этого, колебания температуры — нормальная реакция организма на физическую активность, прием пищи и другие повседневные дела и физиологические процессы. Также показатель может меняться, подстраиваясь под условия окружающей среды», — добавил Банный.

Однако в некоторых случаях, по его словам, если температура долгое время держится на уровне 37 градусов, это может сигнализировать о заболеваниях, которые протекают в скрытой форме. К примеру, туберкулез долгое время не сопровождается никакими клиническими проявлениями. Небольшое повышение температуры держится при повышенной выработке гормонов щитовидной железы, аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит или системная красная волчанка, способны вызывать устойчивое, но при этом едва заметное повышение температуры тела. В редких случаях длительная субфебрильная температура может быть одним из проявлений онкологического процесса.

Если же термометр настойчиво показывает 37 градусов, а в ходе медицинского обследования не выявлено никаких отклонений, причина может быть в психогенных факторах и даже образе жизни. К примеру, хронический стресс и переутомление могут привести к гормональному дисбалансу и, как следствие, повышенной температуре. Также она может незначительно подниматься на фоне приема некоторых лекарств: антибиотиков, препаратов для лечения гипертонии, антидепрессантов. Это связано с их воздействием на гипоталамус — участок мозга, отвечающий за регуляцию температуры тела, подытожил специалист.

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