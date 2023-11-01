Реклама
Прямой эфир
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Происшествия
Вулкан Эбеко дважды выбросил в воздух пепел на высоту около 3 км
Мир
Госдеп США сообщил о грядущем визите Блинкена в страны Азии и Ближнего Востока

Врач назвал причины длительной температуры в 37 градусов

Врач Банный: длительно повышенная температура тела может указывать на развитие рака
0
Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температура тела, которая колеблется в диапазоне от 37,1 до 38 градусов, называется субфебрильной. Она может быть вариантом нормы или симптомом заболеваний, в том числе опасных для жизни, рассказал «Известиям» 1 ноября врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

В первую очередь он отметил, что нормальная температура тела — это необязательно 36,6. Она может колебаться в диапазоне в несколько десятых градуса в зависимости от особенностей организма, времени суток и ряда других факторов. К примеру, температура 37 градусов — индивидуальная норма для некоторых людей.

«Однако и у людей с нормой 36,6 градуса температура тела не статична и колеблется в течение суток. Утром она обычно минимальная, а затем постепенно нарастает и достигает максимальных значений к вечеру. Это связано с гормональными колебаниями в течение суток, цель которых — регулировать циклы сна и бодрствования», — пояснил Денис Банный.

У женщин, по словам специалиста, температура тела может меняться в зависимости от фазы менструального цикла, что также связано с гормональными изменениями. В первой половине цикла базальная температура тела (измеряется сразу после пробуждения) обычно немного ниже. После овуляции начинается вторая фаза цикла, во время которой базальная температура может повышаться на 0,3–0,5 градуса. Если беременность не наступает, температура тела снова возвращается к своим обычным показателям. Если же беременность наступила, повышенная температура сохраняется.

Игра на опережение: как предотвратить женские болезни
Проходить осмотр следует минимум раз в год

«Помимо этого, колебания температуры — нормальная реакция организма на физическую активность, прием пищи и другие повседневные дела и физиологические процессы. Также показатель может меняться, подстраиваясь под условия окружающей среды», — добавил Банный.

Однако в некоторых случаях, по его словам, если температура долгое время держится на уровне 37 градусов, это может сигнализировать о заболеваниях, которые протекают в скрытой форме. К примеру, туберкулез долгое время не сопровождается никакими клиническими проявлениями. Небольшое повышение температуры держится при повышенной выработке гормонов щитовидной железы, аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит или системная красная волчанка, способны вызывать устойчивое, но при этом едва заметное повышение температуры тела. В редких случаях длительная субфебрильная температура может быть одним из проявлений онкологического процесса.

Если же термометр настойчиво показывает 37 градусов, а в ходе медицинского обследования не выявлено никаких отклонений, причина может быть в психогенных факторах и даже образе жизни. К примеру, хронический стресс и переутомление могут привести к гормональному дисбалансу и, как следствие, повышенной температуре. Также она может незначительно подниматься на фоне приема некоторых лекарств: антибиотиков, препаратов для лечения гипертонии, антидепрессантов. Это связано с их воздействием на гипоталамус — участок мозга, отвечающий за регуляцию температуры тела, подытожил специалист.

Как по маслу: какие продукты укрепляют иммунитет
Врачи рассказали, почему для легких полезно сало

9 августа врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова перечислила ранние симптомы сахарного диабета. По ее словам, одним из таких симптомов является постоянное чувство голода. Врач объяснила это тем, что при недостаточном поступлении глюкозы в инсулинзависимые ткани (мышечная, жировая ткани, печень) возникает голодание клеток и распад белков, происходит воздействие на центральную нервную систему (ЦНС) — и человек испытывает чувство голода.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023