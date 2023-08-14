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Врач перечислила ранние симптомы сахарного диабета

Эндокринолог Бинатова: постоянное чувство голода может быть ранним симптомом диабета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля и наблюдения. Уже на начальных этапах развития оно может проявляться определенными симптомами, на которые важно обращать внимание. О них «Известиям» 14 августа рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова.

Одним из таких симптомов врач назвала постоянное чувство голова. Это объясняется тем, что при недостаточном поступлении глюкозы в инсулинзависимые ткани (мышечная, жировая ткани, печень) возникает голодание клеток и распад белков, происходит воздействие на центральную нервную систему (ЦНС) и человек испытывает чувство голода.

При сахарном диабете I типа, по ее словам, на ранних этапах развития возможно быстрое снижение массы тела, связанное с голоданием клеток. А при сахарном диабете II типа, напротив, возможно увеличение массы тела, так как жировая ткань избыточно связывает инсулин и увеличивается синтез жира.

«Постоянное чувство сухости во рту и жажды тоже может быть ранним признаком развития заболевания. Это связано с повышением уровня глюкозы в крови, которое приводит к раздражению центра жажды», — добавила Бинатова.

Кроме того, по ее словам, на развитие заболевания могут указывать такие симптомы, как увеличение суточного количества мочи и повышенное потребление жидкости, слабость и сонливость, плохое заживление ран, зуд и сухость кожи, чувство покалывания в ногах, нарушение зрения, а также увеличение толщины и гиперпигментация кожи в области складок.

«Для профилактики сахарного диабета необходимо придерживаться правильного рациона питания, вести активный образ жизни. Важен качественный ночной сон, нельзя допускать токсического, инфекционного влияния на поджелудочную железу. При наличии любых из вышеуказанных указанных жалоб следует незамедлительно обратиться к врачу», — подытожила эндокринолог.

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7 августа врач-эндокринолог Светлана Калиниченко рассказала, что летом состояние людей с сахарным диабетом ухудшается и растет риск развития этого заболевания. По ее словам, ухудшение может быть связано с потерей жидкости в жару или большим количеством сладких фруктов и других продуктов, насыщенных углеводами, в рационе. Всё это повышает показатель сахара в крови.

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