Эндокринолог рассказала о предпосылках сахарного диабета

Врач-эндокринолог Светлана Калиниченко 6 августа сообщила, что летом состояние людей с сахарным диабетом ухудшается, а также растет риск развития этого заболевания.

В беседе с RT она объяснила, что ухудшение может быть связано с потерей жидкости в жару или большим количеством сладких фруктов и других продуктов, насыщенных углеводами, в рационе. Всё это повышает показатель сахара в крови.

Калиниченко указала, что помимо воды при обильном потоотделении человек теряет электролиты (минеральные соединения, которые находятся в тканях организма в виде солей), которые способствуют продвижению в клетки организма питательных веществ и выводу из них продуктов обмена, поддержанию водного баланса клеток и стабилизации кислотности. В организме происходят электролитные нарушения, которые и ведут к повышению глюкозы крови.

Также распространение диабета связано с уменьшением физической активностью и длительным пребыванием на солнце в летний сезон. При этом сахарный диабет может возникнуть и на фоне дефицита витамина D, который вырабатывается на солнце.

По словам врача, диабет второго типа, как правило, вызван дефицитом мышечной массы и дефицитом железа. Поскольку в организме вырабатывается переизбыток инсулина, но чувствительность клеток к нему теряется. Диабет второго типа может возникнуть как у людей, страдающих от ожирения, так и у худых.

Как отметила эндокринолог, при сахарном диабете первого типа пациенты могут не корректировать рацион при достаточном количестве инъекционного инсулина. При этом людям со вторым типом диабета она порекомендовала избегать «быстрых» углеводов, сахара и соков.

Ранее, 2 августа, врач-диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова рассказала, что стоит с осторожностью относиться к сахарозаменителям. Они могут оказывать влияние на здоровье кишечника и метаболизм, а также усиливать тягу к еде и резистентность к инсулину, что является предвестником диабета второго типа.