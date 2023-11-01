Ветеринар назвала возможные причины ожирения стокилограммового пса

Ожирение бездомного пса весом 100 кг, которого волонтеры обнаружили в Нижнем Новгороде, может быть связано с патологиями эндокринной системы и болезнями опорно-двигательной системы, а также с неправильным питанием. Об этом «Известиям» 1 ноября рассказала главный ветеринарный врач Европейского ветеринарного центра (EVC), ветеринарный врач-терапевт, гастроэнтеролог Татьяна Люлько.

«Возможно, одной из причин ожирения Кругетса (так волонтеры назвали пса. — Ред.) стала патология эндокринной системы, например гипотиреоз. При данном заболевании нарушаются метаболизм и обмен веществ. Не исключены и болезни опорно-двигательной системы. При хронической боли могла снизиться активность, что в свою очередь привело к набору массы тела», — рассказала Люлько.

Еще одной возможной причиной врач назвала неправильное, несбалансированное питание.

«Бездомных животных часто подкармливают небезразличные люди разными продуктами. У собак отсутствует чувство насыщения, поэтому они редко отказываются от предложенной еды. В такой ситуации не учитываются количество полученных калорий, вес, возраст и активность собаки и возникает нарушение баланса между поступлением энергии и ее расходом», — объяснила ветеринар.

По ее словам, для постановки точного диагноза Кругетсу необходимо провести полноценную диагностику: анализы крови, УЗИ брюшной полости, осмотр невролога и ортопеда для исключения болевого синдрома.

«Лечение ожирения требует комплексного подхода, включающего увеличение физической активности. Необходимо чаще гулять, играть с собакой, можно дополнительно использовать интеллектуальные игрушки. Увеличение активности поможет сжигать калории, улучшить общую физическую форму и контролировать вес. Необходимо постепенно увеличивать количество и интенсивность тренировок и прогулок», — отметила специалист.

Кроме того, как обратила внимание Люлько, очень важно скорректировать рацион пса.

«От питания зависит большая часть успеха в его лечении. Необходимо не урезать порцию корма, а перейти на специализированные корма, способствующие снижению веса, и строго придерживаться нормы, указанной на упаковке», — подытожила она.

О том, что волонтеры Нижнего Новгорода обнаружили бездомного пса весом 100 кг, сообщалось 30 октября в соцсети «ВКонтакте» на странице благотворительного фонда помощи животным «Сострадание НН». Отмечалось, что животному требуется помощь ветеринаров и неравнодушных людей: у собаки из-за лишнего веса проблемы с суставами, животному тяжело передвигаться. По мнению специалистов, ему не более пяти лет.