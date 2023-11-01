МИД Израиля осудил решение Боливии о разрыве дипотношений

Решение правительства Боливии о разрыве дипломатических отношений с Израилем — это капитуляция перед терроризмом и властями Ирана. Об этом 1 ноября заявило израильское министерство иностранных дел.

«Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране. Делая этот шаг, правительство Боливии присоединяется к террористической организации ХАМАС, которая убила более 1,4 тыс. израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков», — цитирует заявление пресс-службы ведомства «РИА Новости».

В МИД Израиля констатировали, что, после того как в Боливии произошла смена правительства, отношения между двумя странами лишились содержания.

Ранее, 31 октября, правительство Боливии заявило о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Боливия осудила агрессивные действия Тель-Авива в секторе Газа и назвала их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

На следующий день на фоне этого решения Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля для консультаций по ситуации в секторе Газа. Как указал президент Чили Габриэль Борич, причиной такого решения являются «нарушения международного гуманитарного права».

30 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина заявил, что страна начала третий этап войны с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Израиль не согласится на прекращение огня, так как это будет означать, что страна сдалась перед «терроризмом и варварством».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.