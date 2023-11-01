Финразведка начала исполнять указ Путина об обязательной продаже валютной выручки
В последнее время появились новые механизмы расчетов в рублевых и других национальных валютах, задействуются новые страны, новые схемы. В связи с этим принято решение использовать систему мониторинга за финансовыми потоками, сообщил в интервью «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Мы уже приступили к исполнению указа об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами. Отрабатываем инструменты анализа и мониторинга», — подчеркнул он.
Росфинмониторинг также пересмотрел вопросы взаимодействия с Центральным банком (ЦБ) РФ и смежными ведомствами — Федеральной налоговой службой (ФНС) России, Федеральной таможенной службой (ФТС) России, а также с уполномоченными банками, добавил Юрий Чиханчин.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Чиханчина «Известиям»:
«Решение о регулировании криптовалюты нужно принимать как можно скорее»