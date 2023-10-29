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В США заявили об угрозе для Украины из-за заявлений Зеленского о поддержке Израиля

WP: Зеленский поставил под угрозу усилия завоевать союзников на Ближнем Востоке
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Президент Украины Владимир Зеленский прибавил себе проблем, заняв сторону Израиля в ближневосточном конфликте, сообщается в материале издания The Washington Post от 29 октября.

«Выражение Зеленским поддержки Израилю в его борьбе с ХАМАС поставило под угрозу результаты прилагаемых Киевом усилий по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран», — говорится в публикации.

Отмечается, что Израиль не принимает поддержку Украины и не собирается отвечать на это выделением военной помощи.

Такая ситуация особенно неприятна для Зеленского, учитывая избрание нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона, выступающего против дополнительного выделения помощи ВСУ.

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22 октября в своем выступлении Зеленский призывал лидеров всех стран приехать в Израиль и выразить свою поддержку израильскому народу. Сообщается, что Зеленский даже спросил у премьер-министра Биньямина Нетаньяху, может ли он приехать в Израиль с другими лидерами, но получил в ответ отказ.

В тот же день обозреватель Financial Times Кристофер Миллер указал на то, что украинцы опасаются потери поддержки, поскольку внимание всего мира переключается на войну Израиля и ХАМАС. Зеленский заявлял, что все говорят о военном конфликте, но не о его военном конфликте, уточнил обозреватель.

28 октября бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что Зеленскому сейчас было бы выгоднее вести себя потише, чтобы не привлекать внимания к своему провалу. Как считает эксперт, украинский лидер сейчас столкнулся с большими проблемами, поскольку США наряду с Украиной начали помогать еще и Израилю.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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