Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас было бы выгоднее вести себя потише, чтобы не привлекать внимание к своему провалу. Об этом 28 октября заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

«Действия Киева скорее похожи на то, как маленькие мыши тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар. И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросить большего и привлечь внимание к своему провалу или просто молчать и надеяться на лучшее», — поделился мнением эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как считает Шаффер, украинский лидер сейчас столкнулся с большими проблемами, поскольку США наряду с Украиной начали помогать еще и Израилю. В частности, он упомянул, что американский лидер Джо Байден решил выделить 60% помощи Украине и 40% Израилю, отмечает «Газета.Ru». Эксперт добавил, что это вызвало недовольство у многих членов конгресса, так как большинство политиков поддерживают именно израильтян.

Ранее 28 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин констатировал, что российские военные на фронте держат наступательную инициативу и результативно продвигаются вперед. Если такой темп наступления будет сохраняться и дальше, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «могут просто недотянуть до весны», отметил он. Там наблюдается «кризис призывного ресурса» на фоне снижения поставок оружия западными странами.

В свою очередь, бывший директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в беседе с журналом Foreign Policy 27 октября заявила, что президент РФ Владимир Путин знает, что конфликт на Украине складывается в пользу России. А Киев всё отчетливее становится перед лицом скорого ослабления западной помощи.

До этого, 23 октября, американский журналист Гарланд Никсон предположил, что после окончания конфликта Россия будет иметь контроль над всеми необходимыми ей территориями нынешней Украины. Журналист также выразил уверенность в том, что режим украинского президента Владимира Зеленского в недалеком будущем ожидает неминуемый крах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.