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Разбившая семью британского миллионера украинка развелась с мужем

Daily Mail: разбившая семью британского миллионера украинка развелась с мужем
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Фото: Daily Mail
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Беженка с Украины развелась со своим мужем ради британского миллионера, сообщила 28 октября газета Daily Mail.

Отмечается, что 53-летний экс-глава кредитной фирмы Wonga, ныне инвестор и интернет-предприниматель Хокон Оверли ушел от супруги год назад, чтобы начать отношения с 40-летней Марией Полончук.

Беженка познакомилась с британским миллионером, когда переехала в его дом. Теперь Полончук ведет свой дизайнерский бизнес и называет себя Машей Эпштейн.

«Муж беженки Андрей Шелдунов, который живет в столице Украины Киеве, получил от нее быстрый развод вскоре после того, как ее новые отношения стали достоянием общественности», — указывается в материале.

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В мае 2022 года сообщалось, что всего за 10 дней пребывания в Западном Йоркшире украинская беженка София Каркадым увела мужа у приютившей ее англичанки. Женщина выгнала разлучницу, однако вместе с ней из дома ушел неверный супруг Энтони Гарнетт. Позже Гарнетт лишился работы из-за скандала и разорился. Он жаловался на то, что кредитные карты на нуле, а в арендованной квартире нет даже мебели.

Позже, в сентябре 2022 года, Гарнетт признался, что расстался с украинкой после серьезной ссоры. По его словам, женщина «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».

16 декабря стало известно, что Гарнетт и Каркадым возобновили отношения после недолгого расставания. Британец последовал за возлюбленной во Львов и уговорил ее вернуться в Йоркшир. Уже в феврале появилась информация, что соседи обратились в полицию из-за того, что пара очень громко выясняла отношения. Гарнетта арестовали за предполагаемое нарушение общественного порядка.

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