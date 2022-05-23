Украинская беженка за 10 дней увела мужа у приютившей ее англичанки

Беженка из Украины увела мужа у приютившей ее жительницы Великобритании за 10 дней. Об этом сообщила газета The Sun.

22-летняя София Каркадым, работавшая во Львове в сфере IT, решила покинуть свою страну и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт, которая вместе с мужем Энтони предоставила девушке свой дом как убежище.

Спустя 10 дней муж женщины сообщил, что уходит к новой избраннице после 10 лет брака. По словам Лорны, у них была счастливая семья.

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«Она с самого начала нацелилась на Энтони, решила, что хочет его, и взяла его. Ее не заботило то опустошение, которое осталось позади. Всё, что я у меня было, перевернулось с ног на голову меньше чем за две недели», — приводит слова Лорны телеканал «360».

Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией.

«Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», — рассказал мужчина.

Теперь он вместе с украинкой просматривают объявление об аренде квартир, особое внимание уделяя современным апартаментам в центре города. Также они уже подали заявку на постоянную визу для украинки.

Лорна же высказала мнение, что программа приюта для беженцев несовершенна, стоило бы лучше продумать последствия того, что «совершенно незнакомый человек будет жить в вашем доме с вашей женой или мужем», пишет Life.ru.

Как отмечает Pravda.Ru, 20 мая стало известно, что в Чехии решили отменить пособия для беженцев из Украины, поскольку «украинцам и так предоставляется жилье, бесплатное питание и прочие удобства».

Как отмечает «РИА Новости», ранее газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.

В апреле в Великобритании признали неготовность к приему беженцев из Украины. Как отметил министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон, процесс размещения украинских беженцев в стране занимает гораздо больше времени, чем планировалось, в связи с неготовностью страны к наплыву такого количества мигрантов.

Жители Украины покидают страну на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Многие украинцы уезжают на время в зарубежные страны, в то время как сами жители Донбасса, спасаясь от обстрелов украинских боевиков, укрываются с детьми в РФ.