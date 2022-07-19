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Бросивший жену ради беженки с Украины британец разорился

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Фото: TASS/Zuma/Steve Taylor
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Британец Энтони Гарнетт, который бросил свою жену ради беженки с Украины, разорился из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ. Об этом 17 июля сообщает Daily Star.

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У мужчины был успешный бизнес, он руководил охранной фирмой, однако он потерял контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании из-за того, что журналисты появлялись на его рабочем месте, беспокоя таким образом чиновников.

По словам мужчины, он иногда отправлял своих сотрудников в пабы и клубы, однако там появлялись журналисты, которые хотели получить его номер телефона.

«Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи», — рассказал Гарнетт.

Как отметил британец, теперь у него нет возможности даже обставить мебелью арендованную квартиру, в которой он сейчас живет с украинкой. При этом он отметил, что Каркадым на данный момент — его абсолютный «приоритет».

Ранее, 23 мая, сообщалось, что беженка с Украины увела мужа у приютившей ее жительницы Великобритании за 10 дней. 22-летняя София Каркадым, работавшая во Львове в сфере IT, решила покинуть свою страну и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт, которая вместе с мужем Энтони предоставила девушке свой дом как убежище.

Спустя 10 дней муж женщины сообщил, что уходит к новой избраннице после 10 лет брака. По словам Лорны, у них была счастливая семья.

Лорна предложила Софии съехать из их дома — и Тони съехал вместе с Софией.

Женщина же высказала мнение, что программа приюта для беженцев несовершенна, стоило бы лучше продумать последствия того, что «совершенно незнакомый человек будет жить в вашем доме с вашей женой или мужем».

Между тем обозреватель издания Getreading Ханна Робертс 24 июня написала о том, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. По ее словам, британцы не ожидали, что кризис на Украине продлится так долго, поэтому их первоначальный энтузиазм угас. Они просят украинцев найти другое место для проживания.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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