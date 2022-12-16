Бросивший семью британец возобновил прекращенные отношения с украинкой Каркадым

Британец Энтони Гарнетт, который бросил семью из-за беженки с Украины Софии Каркадым, а потом расстался с ней из-за ее проблем с алкоголем, рассказал, что съездил за ней в Львов и возобновил отношения. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет газета Daily Mail.

Ранее Кардыкам после расставания с Гарнеттом уехала домой на Украину. По словам британца, после возвращения беженки на родину они регулярно общались по видеосвязи. На прошлой неделе мужчина решил поехать к Кардыкам, чтобы дать ей второй шанс и познакомиться с семьей девушки.

«Прием, который мне оказала ее семья, был невероятным. Она из очень хорошей семьи, и они все очень любящие», — заявил он.

Как пишет издание, после возобновления отношений пара вернулась в Йоркшир. В интервью газете Гарнетт сообщил, что девушка «пообещала ему больше никогда не притрагиваться к алкоголю» и пока держит свое обещание.

Британец добавил, что теперь он планирует найти работу и новое жилье, а Каркадым собирается поступать в университет.

«Я думаю, что у нас получится. Она очень привлекательная девушка, и с ней всегда интересно общаться. Я хочу узнать её намного лучше, и в этот раз мы будем двигаться медленнее», — отметил Гарнетт.

Скандал из-за отношений Каркадым и Гарнетта разразился в мае. Отмечалось, что всего за 10 дней пребывания в Западном Йоркшире украинская беженка увела мужа у приютившей ее англичанки. Британка выгнала девушку, однако вместе с ней из дома ушел и неверный супруг, бросив жену и двоих детей. Позже Гарнетт лишился работы из-за скандала и разорился. Он жаловался, что кредитные карты на нуле, а в арендованной квартире нет даже мебели.

Позже в сентябре Гарнетт признался, что расстался с украинкой после серьезной ссоры. По его словам, женщина «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».

В октябре стало известно, что беженка решила вернуться на родину. Тогда сообщалось, что Гарнетт во время телефонного разговора заявил Каркадым, что они больше никогда не будут парой, и предложил остаться друзьями.