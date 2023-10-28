Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16
Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 16. Об этом 28 октября сообщили в компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.
«Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров», — говорится в сообщении.
Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что он поручил кабинету министров прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. Казахстанский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия», — говорится в сообщении пресс-службы.
Об аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана стало известно ранее в этот день. По данным компании «Арселормиттал Темиртау», предположительно, в лаве произошел взрыв газометана.
Как указал аким Ермаганбет Булекпаев, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Под руководством акима был создан оперативный штаб. На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, оказывающие помощь родственникам погибших и пострадавших.