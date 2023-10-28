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Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Американский миллиардер Илон Маск 27 октября задался вопросом о преследуемых Киевом священниках. Таким образом он прокомментировал выпуск шоу журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине.

В превью к ролику Карлсона, опубликованном в социальной сети X (бывш. Twitter), указано, что из «всех преступлений» президента США Джо Байдена поддержка украинского правительства, которое бросает священников в тюрьму, может быть «самой показательной».

Как подчеркнул Карлсон, после запрета Киевом канонической церкви «практически никто в США ничего не сказал по этому поводу».

«Священников сажают в тюрьму?» — написал Маск в комментариях под выпуском.

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В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против Украинской православной церкви (УПЦ). Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Москва при этом не раз призывала международное сообщество вмешаться в происходящие с храмами на Украине события. Так, МИД РФ указывал, что своими действиями киевский режим предпринимает акты политического произвола и морального террора в отношении своих же граждан.

1 апреля стало известно, что настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу назначили два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими. СБУ вменяет Павлу сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни. Кроме того, ему предъявили обвинение в том, что он «проклинал президента».

Позднее, 14 июля, Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Этот вердикт связан с предъявлением священнослужителю новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Тогда митрополит Павел заявил, что предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) сфабрикованы. Как отметил священнослужитель, его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).

7 августа митрополита Павла освободили из-под стражи на Украине. За него был внесен залог в размере более 33 млн гривен (около $900 тыс.).

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