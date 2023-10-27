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В Москве состоялась традиционная конференция «Медиабизнес»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве в пятницу, 27 октября, состоялась традиционная конференция «Медиабизнес», для участия в которой собрались ведущие представители отрасли.

В их числе — руководители и представители российских медиахолдингов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты.

Среди тем, обсуждавшихся в ходе конференции, были как острые проблемы, стоящие перед отраслью, так и успешные бизнес-кейсы. В фокусе внимания было в том числе замещение ушедших зарубежных площадок и брендов на рекламном рынке, перспективы развития российской киноиндустрии, а также способы удержания и расширения аудитории каналов. Главный тезис — сейчас показатели улучшают те, кто предлагает оригинальный контент.

«В этом году РЕН ТВ выпустил несколько очень знаковых сериалов — это, конечно, «Операция Неман» — исторический детектив на самом деле. «Библиотекарь» — это вообще новый жанр такого городского фэнтези, в том числе с историческим уклоном. И, конечно, мы очень ждем «Банду ЗИГ ЗАГ», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

Кроме того, важным фактором в планах компаний являются кадры, ведь современный быстро меняющийся рынок требует новых креативных подходов. Баланова отметила, что в России много талантливых людей, а НМГ — «это хорошая школа для того, чтобы талант стал профессионалом».

«Мы создали большую творческую платформу «Создатели», под которую мы заводим все наши активности, связанные с развитием талантов. У нас есть киношкола «Индустрия», которая, конечно, готовит не только для нас, а для всего рынка профессионалов. В этом году мы запустили программу «НМГ Дебют». И она успешно прошла. У нас был очень большой запрос, мы отобрали маленькое количество людей, но поставили их на трехмесячную стажировку с такими мэтрами, как Федор Бондарчук, Александр Акопов, Дмитрий Табарчук и так далее. <…> Шесть человек приняты в штат из этой программы», — отметила гендиректор НМГ.

Светлана Баланова также добавила, что осенью компания запустит вторую волну «НМГ Дебют».

27 сентября Ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» представили 24-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Светлана Баланова заняла первое место в категории «Медиабизнес» в списке «Топ-250 высших руководителей».

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