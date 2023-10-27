Лукашенко заявил об отказе Польши от восстановления добрососедства

Варшава до сих пор не ответила на предложения Минска по восстановлению добрососедства. Об этом 27 октября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Минскую область.

«Молчат. Думаю, ладно, [парламентские] выборы пройдут [в Польше 15 октября]. Прошли выборы, ждем предложений», — цитирует главу государства «СБ. Беларусь сегодня».

Президент Белоруссии еще раз подчеркнул, что белорусы всегда готовы протянуть руку своим соседям, которых не выбирают, потому что они от Бога и «с ними надо жить».

Говоря о результатах выборов в Польше и несостоявшемся из-за недостаточной явки национальном референдуме о том, нужно ли сносить забор на границе с Белоруссией, Лукашенко заявил, что в ходе волеизъявления граждане страны «утерли нос» своим политикам.

«Молодцы поляки! Я этого варианта не ожидал. И оппозицию к власти фактически привели. Пускай это не наши люди, не настроены с нами разговаривать, поляки показали: делайте так, как мы хотим, не будете делать — и вас выкинем», — отметил он.

Ранее, 15 октября, стало известно, что по итогам парламентских выборов в Польше три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» — получили достаточное количество голосов для формирования коалиции и борьбы за право сформировать правительство страны.

До этого, 3 июля, Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики сообщил, что дал указания правительству и МИД Белоруссии предложить Польше «план добрососедства и мира».

Ранее, 25 мая, президент Белоруссии заявлял, что Минск готов к возможному мятежу в стране, который намерена поддержать Варшава. Лукашенко отметил, что он еще несколько месяцев назад говорил о том, что Польша готовится к революции на территории страны, поэтому это не стало новостью. В июне британская газета The Times сообщала, что вынужденные покинуть страну граждане Белоруссии проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть белорусского лидера.

Кроме того, в 2021 году обострилась ситуация на границе Белоруссии с государствами Евросоюза (Польшей, Латвией и Литвой), когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.