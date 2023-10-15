Оппозиция Польши получила достаточно голосов для формирования коалиции

По итогам парламентских выборов в Польше три оппозиционных объединения получили достаточное количество голосов для формирования коалиции и борьбы за право сформировать правительство страны. Об этом свидетельствуют итоги экзитпола, опубликованные 15 октября Telewizja Polska (TVP) после закрытия участков.

Оппозиционная «Гражданская коалиция» экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска получила 31,6% голосов (163 мандата), центристское объединение «Третий путь» — 13% (30 мандатов), «Левые» — 8,6% (12 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел в парламенте из 460 существующих.

Кроме того, националистическая партия евроскептиков «Конфедерация свободы и независимости» получила 6,2% голосов (12 мандатов). А «Право и справедливость» набирает 36,8% голосов (200 мандатов).

Ранее в этот день глава Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк сообщил, что по состоянию на 17:00 (18:00 мск) явка избирателей на парламентских выборах в Польше составила 57,54%. Самая высокая явка по избирательным округам на 17:00 зафиксирована в Варшаве, там проголосовали 63,21% избирателей, а самая низкая в Ополе — 52,26%.

Позже в этот вечер стало известно, что три избирательных участка для голосования эвакуировали в Варшаве из-за сообщений о взрывном устройстве. Участки были оцеплены полицией. При этом многие избиратели еще не успели отдать свои голоса. На место прибыли саперы.

До этого, 14 октября, портал 19FortyFive написал, что парламентские выборы в Польше могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта, и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны.

В Польше одновременно с выборами в сейм и сенат — нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — проходит общенародный референдум, на котором гражданам предстоит ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они продажу госактивов иностранным предприятиям, повышение пенсионного возраста, ликвидацию барьера на границе между Польшей и Белоруссией, а также принятие иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках европейской миграционной политики.