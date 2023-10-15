Три избирательных участка эвакуировали в Варшаве из-за сообщений о бомбе

Три избирательных участка для голосования эвакуировали в Варшаве из-за сообщений о взрывном устройстве. Об этом 15 октября сообщило польское издание Onet.

Отмечается, что два участка располагаются в одном здании. Они были оцеплены полицией. При этом многие избиратели еще не успели отдать свой голос. На место прибыли саперы.

«На избирательных участках № 425 и № 426 на улице Тарновецкая, 4 в Варшаве была объявлена эвакуация. Было получено сообщение о бомбе», — говорится в публикации.

Также польское агентство РАР сообщило о приостановке работы избирательной комиссии № 431 из-за проверки саперами. Сотрудники полиции проверяли подозрительный бесхозный рюкзак около здания школы, где находится избирательный участок. После проверки голосование возобновилось.

Между тем, 15 октября глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что явка избирателей на парламентских выборах по состоянию на 17:00 (18:00 мск) составила 57,54%. Самая высокая явка по избирательным округам на 17:00 зафиксирована в Варшаве, там проголосовали 63,21% избирателей, а самая низкая в Ополе — 52,26%. Избирательные участки в Польше закроются в 21:00 (22:00 мск).

В Польше одновременно с выборами в сейм и сенат — нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — проходит общенародный референдум, на котором гражданам предстоит ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они продажу госактивов иностранным предприятиям, повышение пенсионного возраста, ликвидацию барьера на границе между Польшей и Белоруссией, а также принятие иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках европейской миграционной политики.

14 октября портал 19fortyfive написал, что парламентские выборы в Польше могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны.