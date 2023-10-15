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Три избирательных участка эвакуировали в Варшаве из-за сообщений о бомбе

Onet: три избирательных участка эвакуировали в Варшаве из-за сообщений о бомбе
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Фото: Global Look Press/ IMAGO/MAREK KONRAD/FOTONEWS
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Три избирательных участка для голосования эвакуировали в Варшаве из-за сообщений о взрывном устройстве. Об этом 15 октября сообщило польское издание Onet.

Отмечается, что два участка располагаются в одном здании. Они были оцеплены полицией. При этом многие избиратели еще не успели отдать свой голос. На место прибыли саперы.

«На избирательных участках № 425 и № 426 на улице Тарновецкая, 4 в Варшаве была объявлена эвакуация. Было получено сообщение о бомбе», — говорится в публикации.

Также польское агентство РАР сообщило о приостановке работы избирательной комиссии № 431 из-за проверки саперами. Сотрудники полиции проверяли подозрительный бесхозный рюкзак около здания школы, где находится избирательный участок. После проверки голосование возобновилось.

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Между тем, 15 октября глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что явка избирателей на парламентских выборах по состоянию на 17:00 (18:00 мск) составила 57,54%. Самая высокая явка по избирательным округам на 17:00 зафиксирована в Варшаве, там проголосовали 63,21% избирателей, а самая низкая в Ополе — 52,26%. Избирательные участки в Польше закроются в 21:00 (22:00 мск).

В Польше одновременно с выборами в сейм и сенат — нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — проходит общенародный референдум, на котором гражданам предстоит ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они продажу госактивов иностранным предприятиям, повышение пенсионного возраста, ликвидацию барьера на границе между Польшей и Белоруссией, а также принятие иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках европейской миграционной политики.

14 октября портал 19fortyfive написал, что парламентские выборы в Польше могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны.

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