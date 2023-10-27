В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки

Суд в подмосковном Подольске арестовал местного 28-летнего жителя, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом 27 октября сообщил Telegram-канал главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») в связи с преступлением, совершенным в отношении 11-летней девочки.

«Обвиняемый сообщил, что 23 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подкараулил незнакомую ему девочку, после чего под обманным предлогом заманил ее в заброшенное здание, где совершил преступление», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время продолжается сбор доказательств и их закрепление, проводятся экспертизы.

О том, что в Подольске педофил надругался над школьницей в заброшенном здании на улице Батырева, стало известно 24 октября. В полицию обратилась 19-летняя сестра пострадавшей пятиклассницы.

Мать девочки рассказала «Известиям», что о произошедшем дочь сама рассказала ей по телефону. По словам женщины, злоумышленник спросил у девочки дорогу, и та, поддавшись его влиянию, решила показать, куда ему надо идти. Педофил завел девочку внутрь здания, на втором этаже которого и совершил над ней насилие.

Позднее сторож Тамара Фоменко в беседе с корреспондентом «Известий» рассказала, что девочка не сопротивлялась и спокойно зашла с незнакомым мужчиной на территорию больницы.