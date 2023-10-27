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Шольц призвал страны ЕС ограничить расходы

Bloomberg: Шольц призвал ЕС задуматься об ограничении расходов блока
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Канцлер Германии Олаф Шольц на закрытой встрече в ходе саммита Европейского союза (ЕС) призвал лидеров стран объединения задуматься об ограничении трат блока. Об этом 27 октября пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил лидеров ЕС в ходе напряженной встречи за закрытыми дверями, что пришло время серьезно подойти к вопросу ограничения планов блока по расходам в то время, как многие настаивают на новом финансировании, чтобы помочь Украине и решить проблему миграции», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, Шольц в ходе обсуждений возмутился, что все в Евросоюзе говорят только о тратах, но не ведется никаких дискуссий о компромиссах или об их сокращении.

Некоторые европейские лидеры также заявили, что по новым расходам не было достигнуто политической поддержки, за исключением финансирования Украины, однако найти средства для Украины тоже непросто. Вдобавок к этому премьер-министр Словакии Роберт Фицо на днях присоединился к венгерскому премьеру Виктору Орбану, выступив против выделения средств Киеву, говорится в публикации.

«Мы должны продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, но в определенный момент европейским институтам придется взглянуть на свои собственные цифры», — передает Bloomberg слова премьер-министра Бельгии Александра Де Кро.

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Накануне страны ЕС в ходе саммита в Брюсселе не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета союза для дополнительного финансирования Украины на €50 млрд. Против выделения Киеву средств выступили Венгрия и Словакия. Премьер Словакии объяснил свое решение высоким уровнем коррупции на Украине.

В этот же день Орбан предложил разработать новую стратегию по Украине, а потом уже определить, какая ей потребуется финансовая помощь. Он добавил, что новая стратегия должна основываться на прекращении огня и скорейших переговорах о мире.

Кроме того, 25 октября замминистра экономики Украины Алексей Соболев в эфире всеукраинского телемарафона подтвердил, что ЕС готов выделить стране только половину запланированной на 2024 год суммы, в результате страна получит €9 млрд вместо €18 млрд. Он добавил, что общий объем обещанного финансирования на четыре года составляет €50 млрд. Из этой суммы €39 млрд направят на покрытие бюджетного дефицита.

До этого, 20 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с февраля 2022 года выделил на поддержку Украины почти $90 млрд. Из них $27 млрд — это поставки оружия, уточнила она.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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