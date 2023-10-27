Страны ЕС не смогли согласовать финансирование Украины на €50 млрд

Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе 26 октября не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета союза для дополнительного финансирования Украины на €50 млрд.

«После углубленного обмена мнениями по предложенному пересмотру многолетних финансовых рамок на 2021–2027 годы Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего согласия к концу года», — говорится в документе по итогу саммита.

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия предложила на саммите ЕС разработать новую стратегию по Украине, а потом уже определить, какая ей потребуется финансовая помощь. Он добавил, что новая стратегия должна основываться на прекращении огня и скорейших переговорах о мире.

Кроме того, 25 октября замминистра экономики Украины Алексей Соболев в эфире всеукраинского телемарафона подтвердил, что ЕС готов выделить стране только половину запланированной на 2024 год суммы, в результате страна получит €9 млрд вместо €18 млрд. Он добавил, что общий объем обещанного финансирования на четыре года составляет €50 млрд. Из этой суммы €39 млрд направят на покрытие бюджетного дефицита.

До этого, 20 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с февраля 2022 года выделил на поддержку Украины почти $90 млрд. Из них $27 млрд — это поставки оружия, уточнила она.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.