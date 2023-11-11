Только без мук: как в России лечат хроническую боль

В России планируют расширить медицинскую помощь по ОМС с 2024 года. В проекте постановления правительства РФ в том числе впервые устанавливаются объем и финансовые затраты для диспансерного наблюдения пациентов с наиболее распространенными хроническими заболеваниями. Речь идет о тех, которые влияют на инвалидность и смертность, — например, онкологические, сердечно-сосудистые болезни и сахарный диабет. Эксперты отмечают, что в последние годы медики во всем мире начали внимательнее относиться к таким пациентам. В российских клиниках всё чаще можно встретить врачей-алгологов — специалистов по лечению боли . Однако официально профессии «алголог» в стране нет. Где найти этих докторов, по каким стандартам они работают и не выходят ли из правового поля, разбирались «Известия».

Кто такие алгологи и чем они занимаются

Алгология — область медицины, которая изучает и лечит боль, чаще всего хроническую. Врачи-алгологи выделились в отдельную специальность и появились в мире и России относительно недавно, в последнее десятилетие. За рубежом это направление называют pain management, или «управление болью».

— Боль — неспецифический симптом, но современная медицина пришла к выводу, что он должен рассматриваться и как самостоятельное направление для лечения. Этим и занимается алголог, знающий принципы и особенности обезболивания при различных патологиях, — рассказала «Известиям» врач-невролог, к.м.н, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Фото: TASS/URA.RU/Эдуард Корниенко

К алгологу можно обратиться и с острым болевым синдромом, пояснила изданию руководитель Центра изучения боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского общества по изучению боли Анна Терехова. Однако в этом случае проблему легче выявить, и ее чаще всего решает узкий специалист, например невролог или ортопед. Алголог нужен, когда назначенное лечение не помогает, или когда боль сохраняется после устранения причины более месяца, или когда установить причину не удается более трех месяцев.

— Например, у человека была травма и он лечился у узкого специалиста, травматолога-ортопеда. Травма зажила, перелома нет, а боль продолжает беспокоить. В этом случае пациента направляют к алгологу, который дальше разбирается в причинах болевого синдрома: почему произошла хронизация и почему не помогает стандартное лечение, которое получает большинство, — отметила она в беседе с «Известиями».

Алгологи не ставят диагнозы именно как алгологи. Зачастую в сложных случаях, чтобы понять причину боли, нужны консультации нескольких специалистов смежных направлений , добавляет Терехова. Однако боль не лечат вообще без диагноза — от чего-то нужно отталкиваться. И если алголог назначает лечение, а оно не работает, в первую очередь врач должен понять, правильно ли определено заболевание. Иногда нужно несколько лет, чтобы установить диагноз окончательно.

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— Если речь идет о продолжительной боли после операции, то нужно обязательно провести дообследование пациента, прежде чем врач решит, что боль имеет нейропатический характер. Необходимо в первую очередь определить, нет ли каких-то дефектов, возникших при хирургическом вмешательстве или из-за индивидуальных особенностей у пациента. Естественно, первое, о чем мы думаем, — это о дифференциальной диагностике между смежными патологиями и точной верификации диагноза. То есть важно определить, что происходит с пациентом и почему это происходит. Не любая боль, существующая более трех месяцев, является хронической, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, чаще всего алгологи работают с такими видами хронической боли, как головная, тазовая, онкологическая, полинейропатическая и суставная, но не ограничиваются ими. Специалисты могут помочь и в том случае, когда болевой синдром связан с психоэмоциональным состоянием пациента — как минимум подскажут ему нужного врача.

— Как правило, это пациенты с дисфункциональной болью, когда боль есть, а причины нет. Нередко это люди с высоким уровнем тревоги и депрессии. Конечно, их нужно вовремя отправить к психотерапевту или клиническому психологу, который поработает с пациентом и определит психологическую причину возникновения или усиления боли. Самый яркий пример — это первичный тип головной боли, то есть головная боль напряженного типа, мигрень. Порой психотерапевта бывает достаточно, чтобы помочь, — объяснила алголог.

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Пациенты могут иногда и сопротивляться лечению, готовы терпеть боль, добавила Терехова. Например, в России есть предубеждение в отношении сильнодействующих обезболивающих препаратов, в том числе опиоидного ряда.

— Человек считает, что он станет наркоманом. Но я всегда объясняю своим пациентам с онкологическим процессом: вам нужны силы, чтобы бороться с основным заболеванием. А если вы будете бороться с болью, вам этих сил не хватит. Онкология не равна боли. Нужно назначить те препараты, которые помогут ее полностью купировать или уменьшить, а дальше вы будете лечить свою главную проблему со специалистом-онкологом. Можно купировать почти любую боль, главное — подобрать правильную, индивидуальную схему терапии, — подчеркнула она.

Где найти алгологов и как они работают

В России официально не существует такой профессии, как алголог, но врачи, которые специализируются на лечении боли, работают строго по действующим законам, медицинским стандартам и клиническим рекомендациям.

Многие вузы начали организовывать курсы повышения квалификации и учебные семинары по программе «Алгология». Соответствующие кафедры появились, к примеру, в Российском университете дружбы народов (РУДН), Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ) и других учебных заведениях, отмечает кандидат юридических наук, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Светлана Горохова.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Обязательным условием получения дополнительной квалификации является наличие у потенциального обучающегося высшего медицинского образования. В некоторых случаях — по определенным специальностям, например врач-онколог. Если доктор прошел аккредитованные в Минздраве РФ курсы повышения квалификации или профессиональную подготовку в учебном заведении, имеющем соответствующую лицензию и аккредитацию, и получил диплом или свидетельство установленного образца, то никаких противоречий с действующим законодательством нет, — пояснила она «Известиям».

Екатерина Демьяновская добавила, что алгология — это направление деятельности врача, а не обозначение специальности. Она доступна не всем докторам, а лишь тем, кто в рамках своих профессиональных компетенций может проводить определенные медицинские манипуляции.

— Например, углубиться в алгологию могут врачи-неврологи, анестезиологи, нейрохирурги, травматологи, ревматологи. Они подготовлены для решения проблемы боли как теоретически, так и практически, — подчеркнула эксперт.

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По ее словам, алгологи могут применять стандартные методы и протоколы лечения в зависимости от основного диагноза. Например, если у человека с онкологическим заболеванием есть выраженный болевой синдром, то ему показано обезболивание. Препараты и методы приведены в клинических рекомендациях, которыми должен пользоваться не только онколог, но и алголог.

— Более распространенный вариант — хроническая боль из-за дегенеративных изменений позвоночника, которая снижает качество жизни. Для нее тоже разработаны свои нормативные документы, в которых приводятся схемы диагностики и тактики лечения. По сути, алголог — это мультидисциплинарный специалист, который должен отлично разбираться в разных областях медицины одновременно, — отметила Демьяновская.

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Специалисты-алгологи могут работать как в частных, так и в государственных больницах — это привычные неврологи, ревматологи, хирурги, онкологи и другие, прошедшие подготовку. В крупных федеральных клиниках в последнее время появляются отделения, которые занимаются именно алгологией. Это, например, Центр лечения боли на базе ГКБ им. А.К. Ерамишанцева или Клиника лечения боли на базе Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

— В более мелких медицинских учреждениях такие специалисты тоже могут быть, но пока их численность ограниченна, — объяснила Демьяновская.