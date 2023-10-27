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В Тель-Авиве ракета попала в жилое здание

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Фото: соцсети
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В городе Тель-Авив в Израиле в жилой дом попала ракета. Об этом 27 октября сообщает издание Haaretz.

«Три человека получили ранения в результате прямого попадания ракеты в жилое здание в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

По данным медиков, один человек был эвакуирован в больницу с травмой головы средней тяжести и ранами рук и ног. Двое других получили легкие ранения, им оказывается помощь на месте.

Ранее в этот день военное крыло палестинского движения ХАМАС, группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», также сообщило об обстреле Тель-Авива.

Также в этот день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля.

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Днем ранее после ракетного обстрела центральной части Израиля со стороны сектора Газа в пригороде Тель-Авива пострадали четыре человека. Тогда группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» также объявила об обстреле Тель-Авива.

24 октября группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Незадолго до этого ХАМАС также заявило, что группировки возобновляют ракетный обстрел по израильскому городу Беэр-Шева.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погиблb более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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