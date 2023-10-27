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Путин заявил о попадании в РФ нелегального оружия с Украины

Путин: на территорию РФ незаконным образом попадает оружие с Украины
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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В Россию незаконно попадает оружие с территории Украины. Об этом 27 октября сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности по вопросам оборота оружия.

«У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории РФ. Этот вопрос всегда важен, сейчас не буду вдаваться в детали, но сегодня особенно. Имею в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет. Нужно подумать, как попадают оружие, боеприпасы в Россию незаконным образом, в том числе, с территории Украины», — открыл совещание глава государства.

Президент отметил, что следует рассмотреть все каналы, по которым оружие попадает в Россию, а также проконтролировать, каким образом организованы меры ведомственного контроля. После этого, сообщил Путин, стоит посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы, касающейся оборота оружия.

Глава государства в этой связи отметил необходимость проработать дополнительные меры для решения указанной проблемы. Путин указал на то, что по этой проблеме существует большой комплекс вопросов.

По его словам, на совещании планируется два доклада по теме незаконного оборота оружия: директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова и главы МВД России Владимира Колокольцева.

«Я попрошу коллег доложить поподробнее, а всех остальных — включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания», — завершил вступительное слово президент.

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Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) 30 августа сообщило о задержании организаторов незаконной торговли оружием. Группа лиц прибыла в зону СВО, чтобы организовать канал незаконного оборота оружия и боеприпасов. У одного из участников группировки нашли и изъяли три автомата АК-74, один автомат АК-12, гранату Ф-1 и запал УЗРГМ, 71 патрон калибра 5,45 мм и четыре магазина для АК калибра 5,45 мм.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 222 УК РФ о незаконной торговле оружием.

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